إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، نتج عنها إصابة عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، كما استهدفت قوات الاحتلال منازل المواطنين بقنابل الغاز"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).