شؤون فلسطينية

العمادي: صرف المنحة القطرية الأحد وزدنا عدد المسفيدين لـ100 أسرة

العمادي: صرف المنحة القطرية الأحد وزدنا عدد المسفيدين لـ100 أسرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 الف أسرة فقيرة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 25/8/2019، بواقع 100$ لكل أسرة.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.

وستتم عملية التوزيع عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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