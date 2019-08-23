صالح ناصر: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته









رام الله - دنيا الوطنوجه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر، التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين شاركوا اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار في المخيمات الخمس شرقي قطاع غزة.وأشاد ناصر في كلمة له أمام الجماهير المحتشدة في الجمعة الـ 71 لمسيرات العودة وكسر الحصار، في جمعة «لبيك يا أقصى» بمخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، بالموقف الفلسطيني الموحد في رفض صفقة ترامب ومخرجات ورشة البحرين.وقال ناصر، "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الترانسفير والهدم وجرائم القتل والاعتقال والإعدامات اليومية بدم بارد بحق أبناء شعبنا ولأرضنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي والفوز بالحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير".وأضاف ناصر: "مسيرات العودة وكسر الحصار في هذه الجمعة تتزامن مع الذكرى الخمسين لحرق المسجد الأقصى". مشيداً بالعمليات البطولية وأبطال الانتفاضة، والتي كان آخرها عملية رام الله البطولية.ودعا ناصر القيادة الرسمية لوضع رؤية وإستراتيجية وطنية لمدينة القدس المحتلة تعزز صمود أهلها في مواجهة التغول الإسرائيلي، بما في توحيد مرجعياتها الوطنية، وتوفير الموازنات المالية الضرورية لإسناد اقتصادها المحاصر، ودعم مؤسساتها التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وإنقاذ المنازل والعقارات المهددة بالمصادرة.ودعا المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.وختم ناصر كلمته بتوجيه التحية لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان والمنتفض دفاعاً عن حقه في العمل والعيش الكريم، والمطالب بوقف إجراءات وزارة العمل اللبنانية وإلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي.