المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، من تحول العراق إلى ساحة صراع لأكثر من دولة ومنها إيران وإسرائيل، وهدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.



ونقل مدير مكتب المالكي، في تغريدة نشرها عبر (تويتر)، نقلا عن رئيس ائتلاف دولة القانون: "إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق، فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة ومنها إيران"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح المالكي أن أمن المنطقة الإقليمية، الذي يشكل العراق محورا أساسيا فيه، هو أمن مشترك وحمايته مسؤولية دولها كافة، مضيفا أنه في حال ثبت استهداف إسرائيل لسيادة العراق، فإنها تعرض أمن المنطقة إلى خطر وستخلط الأوراق.



ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة.



وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد حمل القوات الأمريكية المسؤولية عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".



وخفف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في بيان صدر في وقت لاحق، من حدة هذه الاتهامات التي أطلقها نائبه، وقال إن "التحقيقات الأولية" كشفت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبر"، كما أكد أن "التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".