عربي

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، من تحول العراق إلى ساحة صراع لأكثر من دولة ومنها إيران وإسرائيل، وهدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.

ونقل مدير مكتب المالكي، في تغريدة نشرها عبر (تويتر)، نقلا عن رئيس ائتلاف دولة القانون: "إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق، فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة ومنها إيران"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح المالكي أن أمن المنطقة الإقليمية، الذي يشكل العراق محورا أساسيا فيه، هو أمن مشترك وحمايته مسؤولية دولها كافة، مضيفا أنه في حال ثبت استهداف إسرائيل لسيادة العراق، فإنها تعرض أمن المنطقة إلى خطر وستخلط الأوراق.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد حمل القوات الأمريكية المسؤولية عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".

وخفف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في بيان صدر في وقت لاحق، من حدة هذه الاتهامات التي أطلقها نائبه، وقال إن "التحقيقات الأولية" كشفت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبر"، كما أكد أن "التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

أخبار ذات صلة

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في &#34;القوة الجوية&#34;

دولة عربية تتفوق على تركيا وإسرائيل في "القوة الجوية"

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يقتحم &#34;مثلث الموت&#34;

الجيش السوري يقتحم "مثلث الموت"

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

قرار فرض رسوم على &#34;التجارة الإلكترونية&#34; يشعل غضبا في الأردن

قرار فرض رسوم على "التجارة الإلكترونية" يشعل غضبا في الأردن

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

صالح ناصر: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته

صالح ناصر: إجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته

ابو بكر: الاعتقال الإداري التعسفي جريمة حرب إسرائيلية مكتملة الأركان

ابو بكر: الاعتقال الإداري التعسفي جريمة حرب إسرائيلية مكتملة الأركان

وزارة التعليم بغزة تدعو المتقدمين لمقابلات الوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم

وزارة التعليم بغزة تدعو المتقدمين لمقابلات الوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم

الديمقراطية تشيد بعملية رام الله البطولية وتؤكد أنها نتاج طبيعي لجرائم الاحتلال

الديمقراطية تشيد بعملية رام الله البطولية وتؤكد أنها نتاج طبيعي لجرائم الاحتلال

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

الحية: استمرار العمليات الفدائية دليل على أن شعبنا قادر على قلب الموازين

الحية: استمرار العمليات الفدائية دليل على أن شعبنا قادر على قلب الموازين

كوخافي: نقوم بجهد استخباري لتحديد مكان المنفذين

كوخافي: نقوم بجهد استخباري لتحديد مكان المنفذين

منوعات

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة &#34;ذا فويس كيدز&#34;.. تغييرات كبيرة ومُفاجئة

الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة "ذا فويس كيدز".. تغييرات كبيرة ومُفاجئة

الموت يُفجع رنا الأبيض بوفاة أقرب الناس اليها

الموت يُفجع رنا الأبيض بوفاة أقرب الناس اليها

ميريام فارس تستحوذ على لباس زوجها

ميريام فارس تستحوذ على لباس زوجها

شاهد: زوج دنيا بطمة يلمح الى حملها مجدداً

شاهد: زوج دنيا بطمة يلمح الى حملها مجدداً

شاهدوا مصالحة بين باسم ياخور وأيمن رضا.. خمنوا حجم ثروة الأخير

شاهدوا مصالحة بين باسم ياخور وأيمن رضا.. خمنوا حجم ثروة الأخير

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

عربي

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يقتحم &#34;مثلث الموت&#34;

الجيش السوري يقتحم "مثلث الموت"

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية