شؤون فلسطينية

وزارة التعليم بغزة تدعو المتقدمين لمقابلات الوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم

وزارة التعليم بغزة تدعو المتقدمين لمقابلات الوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة كافة الخريجين الذين تقدموا لمقابلات الوظائف التعليمية للعام 2019 إلى مراجعة بياناتهم عبر موقع الوزارة على الرابط الخاص بالوزارة.

ونوهت الوزارة إلى أنه  جرى تعديل البيانات وفقاً للتعديل الذي قامت به وكالة الغوث بسبب الخلل في البيانات التي سلمتها الوكالة للوزارة سابقا واعتمدت عليها الوزارة في احتساب فترة الخبرة في مدارس وكالة الغوث.

ودعت الوزارة  أي متقدم لديه ملاحظات على البيانات الجديدة مراجعة وكالة الغوث يومي السبت والاحد24/25/أغسطس 2019  في مدرسة ذكور الزيتون الإعدادية  بجوار الجامعة الإسلامية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر.

وفي حالة تم اكتشاف خطأ في البيانات الجديدة يقوم المتقدم بالحصول على كتاب من وكالة الغوث يوضح التعديل في ملف خبرته ثم يقوم المتقدم بتسليم الكتاب الذي يتضمن التعديل للإدارة العامة للشؤون الإدارية بمقر وزارة التعليم الرئيس بغزة وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 26/8/2019 الساعة الثانية عشر ظهراً.

ونوهت الوزارة إلى أنها اتبعت كافة الإجراءات المهنية والشفافية في قضية التوظيف لكن الملف  الأول الذي قدمته وكالة الغوث لخبرات الخريجين كان به بعض الخلل وهذا الأمر استدعى من وكالة الغوث تعديل الملف وتسليم البيانات المعدلة للوزارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعديل دور التوظيف الذي يعتمد الخبرة كأحد معايير احتساب العلامات.

وبناء على ذلك تم إعطاء فرصة للمتقدمين الذين عملوا في الوكالة من أجل مراجعة بياناتهم المعدلة خلال الفترة التي حددتها الوكالة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة على الدور الوظيفي في حال وجودها والإعلان عن دور توظيف جديد  يأخذ بعين الاعتبار ملف وكالة الغوث المعدل الذي يوضح خبرات المعلمين في مدارس وكالة الغوث بشكل دقيق.

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