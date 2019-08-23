تفاصيل حول العبوة المستخدمة في عملية (دوليب) التفجيرية برام الله



وتابع المحلل العسكري الاسرائيلي بقوله: "من غير المعروف ما إذا كانت المجموعة التي نفذت عملية دوليب صباح اليوم، تنتمي إلى أي منظمة، ولكن يمكن القول أن هذا كان عمل مخطط له مسبقًا - ويبدو أن المنفذين يعيشون في منطقة الهجوم".



رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقدادكشف اعلام الاحتلال الاسرائيلي، معلومات جديدة حول العملية التفجيرية التي وقعت صباح اليوم الجمعة، في منطقة دوليب برام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة اثنين من اقاربها.وقال ألون بن دافيد المحلل العسكري في القناة 13 الاسرائيلية: "العبوة التي انفجرت في المستوطنين والتي تسببت بوفاة رينا شنراف، كانت غير عادية مقارنة بما تم ضبطه في الماضي".وأضاف: "العبوة تزن حوالي 3-4 كيلوغرام، وتحتوي على الكثير من الشظايا، لذلك لو كان هناك مجموعة أكبر من المستوطنين، لكان هناك المزيد من الضحايا في الحادث، وكما ذكرنا هذا عمل مخطط ومنظم ليس هجومًا عفويًا أو دون تحضير".