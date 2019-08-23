صور: هنية يلتقي السفير العمادي في مكتبه بمدينة غزة









رام الله - دنيا الوطنالتقى اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، في مكتبه بمدينة غزة.وجاء اللقاء، بحضور عدد من قيادات حركة حماس، على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة بقطاع غزة، وخليل الحية وروحي مشتهى عضوا المكتب السياسي للحركة.وكان العمادي ونائبه خالد الحردان، قد وصلا الى قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.