شؤون فلسطينية

صور: هنية يلتقي السفير العمادي في مكتبه بمدينة غزة

صور: هنية يلتقي السفير العمادي في مكتبه بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، في مكتبه بمدينة غزة.

وجاء اللقاء، بحضور عدد من قيادات حركة حماس، على رأسهم يحيى السنوار رئيس الحركة بقطاع غزة، وخليل الحية وروحي مشتهى عضوا المكتب السياسي للحركة.

وكان العمادي ونائبه خالد الحردان، قد وصلا الى قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.



أخبار ذات صلة

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

هيئة مسيرة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم (الوفاء للشهداء)

هيئة مسيرة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم (الوفاء للشهداء)

الحية: استمرار العمليات الفدائية دليل على أن شعبنا قادر على قلب الموازين

الحية: استمرار العمليات الفدائية دليل على أن شعبنا قادر على قلب الموازين

غرينبلات يهاجم عملية دوليب برام الله.. هذا ما طلبه من السلطة الفلسطينية

غرينبلات يهاجم عملية دوليب برام الله.. هذا ما طلبه من السلطة الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تكشف سبب وفاة تامر السلطان

الخارجية الفلسطينية تكشف سبب وفاة تامر السلطان

مصر: حبس نجل نبيل شعث 15 يوماً بتهمة الانضمام لـ (خلية الأمل)

مصر: حبس نجل نبيل شعث 15 يوماً بتهمة الانضمام لـ (خلية الأمل)

بجمعة (لبيك يا أقصى).. الصحة: 122 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

بجمعة (لبيك يا أقصى).. الصحة: 122 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

إصابة ضابط شرطة بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه بقلقيلية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

الرئيس عباس يطلع النائب الاردني يحيى السعود على المستجدات الفلسطينية

كوخافي: نقوم بجهد استخباري لتحديد مكان المنفذين

كوخافي: نقوم بجهد استخباري لتحديد مكان المنفذين

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق الخليل

إعلام الاحتلال: فلسطينيون قطعوا جزءاً من السياج جنوب القطاع وألقوا عبوات

إعلام الاحتلال: فلسطينيون قطعوا جزءاً من السياج جنوب القطاع وألقوا عبوات

قوات الاحتلال تطلق الغاز على المتظاهرين الفلسطينين شرقي قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق الغاز على المتظاهرين الفلسطينين شرقي قطاع غزة

مكتب نتنياهو يُصدر توضحياً بشأن دخول الأموال القطرية لغزة

مكتب نتنياهو يُصدر توضحياً بشأن دخول الأموال القطرية لغزة

باسم الرئيس عباس.. الهباش يشارك بافتتاح أكبر مسجد في جمهورية الشيشان

باسم الرئيس عباس.. الهباش يشارك بافتتاح أكبر مسجد في جمهورية الشيشان

منوعات

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

شاهد: ريهام سعيد بعد اتهامها بالتنمر: مُصممة على كلامي

الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة &#34;ذا فويس كيدز&#34;.. تغييرات كبيرة ومُفاجئة

الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة "ذا فويس كيدز".. تغييرات كبيرة ومُفاجئة

الموت يُفجع رنا الأبيض بوفاة أقرب الناس اليها

الموت يُفجع رنا الأبيض بوفاة أقرب الناس اليها

ميريام فارس تستحوذ على لباس زوجها

ميريام فارس تستحوذ على لباس زوجها

شاهد: زوج دنيا بطمة يلمح الى حملها مجدداً

شاهد: زوج دنيا بطمة يلمح الى حملها مجدداً

شاهدوا مصالحة بين باسم ياخور وأيمن رضا.. خمنوا حجم ثروة الأخير

شاهدوا مصالحة بين باسم ياخور وأيمن رضا.. خمنوا حجم ثروة الأخير

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

عربي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يقتحم &#34;مثلث الموت&#34;

الجيش السوري يقتحم "مثلث الموت"

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية

أبرزهم الشقيري.. شخصيات فلسطينية مهمة تولت مناصب رفيعة بالسعودية

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة