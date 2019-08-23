اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام التونسية، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الجمعة، باعتقال المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بعد صدور أمر بحبسه، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).



وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قد أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة "أنا يقظ" ضدهما، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.



كما رفضت، مطالب رفع التجميد عن أموال الأخوين القروي ورفضت أيضا مطالب إلغاء منع السفر.



وذكرت قناة (نسمة) المملوكة للقروي أن قوة غير معلومة، اختطفت نبيل القروي في مجاز الباب، شمال تونس.