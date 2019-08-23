هيئة مسيرة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستحمل اسم (الوفاء للشهداء)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن انتهاء فعاليات جمعة (لبيك يا أقصى)، داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة والتي ستحمل عنوان (الوفاء للشهداء)، تزامنا مع ذكرى انهاء الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014.



وحول جمعة (لبيك يا أقصى)، قالت الهيئة في مؤتمر صحفي لها شرق مدينة غزة: "الجماهير التي خرجت اليوم للتأكيد على تمسكها بالقدس عاصمة للشعب الفلسطيني"، مضيفة: "الجماهير تعلن رفضها لصفقة القرن وتداعياتها على المنطقة العربية"، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الفعاليات رفضاً لصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية.



ودعت الهيئة، للإسراع في استعادة الوحدة الوطنية، وتطبيق المصالحة الفلسطينية، المبنية على أساس الشراكة.