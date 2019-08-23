الحية: استمرار العمليات الفدائية دليل على أن شعبنا قادر على قلب الموازين

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رام الله - دنيا الوطن

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن القضية الفلسطينية وقضية القدس في ضميرنا أعمق من أي وقت سبق، والحشود التي شاركت في جمعة لبيك يا أقصى على الحدود الشرقية لغزة دليل على ذلك".



وأكد الحية في كلمة له خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار تحت اسم جمعة (لبيك يا أقصى) شرق مدينة غزة، أن استمرار العمليات الفدائية والبطولية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه يدل على حيوية الشعب الفلسطيني، وأنه قادر على قلب المعادلات والموازين، ويفاجئ الجميع بخطوات واضحة.



ونوه الحية بأن مشاركة الشعب الفلسطيني في جمعة لبيك يا أقصى هي رسالة يقول من خلالها إن القدس والأقصى خطوط حمراء لا تقتربوا منها فتشتعل نيرانها فيكم، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وقال: "إننا سنبقى أوفياء لفلسطين والقدس على طريق العودة والتحرير مهما كلفنا ذلك من ثمن، مؤكدا أن الاحتلال لا مكان له في القدس والمسجد الأقصى، وسيأتي الوقت القريب لكنس الاحتلال عن القدس ليعود أهلها لينعموا بالحرية".



وناشد الأمة في ذكرى حريق المسجد الأقصى لإعداد العدة؛ ليس فقط للنصرة والتأييد السياسي والمعنوي، بل للانخراط في جيش تحرير القدس، مضيفا: "نحن نقاتل وندافع عن القدس من أجل عروبتها واسلاميتها فكيف تدنسون عواصمكم العربية بقطار التطبيع".