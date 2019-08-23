غرينبلات يهاجم عملية دوليب برام الله.. هذا ما طلبه من السلطة الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنعلق جيسون غرينبلات مبعوث الادارة الامريكية، لعملية السلام في منطقة الشرق الاوسط، على عملية تفجير العبوة الناسفة، التي وقعت صباح اليوم الجمعة، قرب منطقة دوليب في رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطِنة واصابة اثنين اخرين.وقال غريبنلات في تغريدة له على موقع (تويتر): "أشادت حماس بمقتل رنا شنب (17 عاما)، يجب على السلطة الفلسطينية أن تدين بشكل قاطع هذا الهجوم".وأضاف: "اذا لم يفلوا ذلك، يجب على الدول المانحة أن تطلب من السلطة الفلسطينية الإجابة عن سبب استمرار استخدام أموال الجهات المانحة في مكافأة الهجمات".