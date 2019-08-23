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الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة

الجيش السوري يستعيد السيطرة على خان شيخون وعدد من البلدات شمال حماة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم الجمعة استعادة السيطرة على مدينة خان شيخون وعدد من القرى والبلدات في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

ومن بين المناطق التي استعادها الجيش السوري مورك، اللطامنة، المستودعات، وادي العنز، وادي العسل، لطمين، لحايا غربية، لحايا شرقية، وادي حسمين، تلة الصياد، كفرزيتا، معركبة، تل فاس، وادي قسمين، كعب الفرس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت قيادة الجيش السوري في بيان أن التقدم لا زال مستمرا بوتيرة عالية، وأن العمل جار لنزع العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية "هذه المناطق وما حولها خالية من الإرهاب المسلح، مؤكدة أن العمل جار لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها المسلحون خلال تمركزهم هناك، بما يتيح للمواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وجني محاصيلهم السنوية بأسرع وقت ممكن".

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