جرحى بعد خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون أمريكيون: "إن قطار ركاب خفيفاً، خرج عن القضبان في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الخميس، مما تسبب في إصابة 22 شخصا".



وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع (تويتر): "إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة"، فيما لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان.