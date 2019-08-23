جرحى بعد خروج قطار ركاب عن القضبان في كاليفورنيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أمريكيون: "إن قطار ركاب خفيفاً، خرج عن القضبان في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الخميس، مما تسبب في إصابة 22 شخصا".
وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع (تويتر): "إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة"، فيما لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان.
قال مسؤولون أمريكيون: "إن قطار ركاب خفيفاً، خرج عن القضبان في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الخميس، مما تسبب في إصابة 22 شخصا".
وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع (تويتر): "إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة"، فيما لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان.
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