شؤون فلسطينية

مصر: حبس نجل نبيل شعث 15 يوماً بتهمة الانضمام لـ (خلية الأمل)

مصر: حبس نجل نبيل شعث 15 يوماً بتهمة الانضمام لـ (خلية الأمل)
رام الله - دنيا الوطن
أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس رامى شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق، نبيل شعث، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل" واتهامه بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وتضم القضية عددا آخراً من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية، بينهم وزياد العليمي، وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

ونسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الاشتراك مع أعضاء في خلية الأمل التي يجرى التحقيق معها.

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