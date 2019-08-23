بجمعة (لبيك يا أقصى).. الصحة: 56 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

وأشارت الوزارة، إلى قوات الاحتلال استهدفت ثلاثة من الطواقم الطبية بالرصاص المغلف بالمطاط، وهم: المسعف محمد عبد القادر أبو عابدة في اليد، شرق البريج وسط القطاع، وكلا من مصطفى السنوار بالرقبة والمسعف سامي أبو مصطفى بالفخذ، وهما من شرق خانيونس جنوبي القطاع.





وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت بالتوافد إلى مخيمات العودة، للمشاركة في فعاليات جمعة (لبيك يا أقصى) شرقي قطاع غزة، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.