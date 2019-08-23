بجمعة (لبيك يا أقصى).. الصحة: 56 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسيطينية، في قطاع غزة، عن إصابة 56 مواطناً فلسطينياً بجراح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة، والتي حملت اسم جمعة (لبيك يا أقصى).
وقالت الوزارة في تصريح لها: "الطواقم الطبية تعاملت مع 30 إصابة بجراح مختلفة، منها 27 إصابة بالرصاص الحي، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة".
أعلنت وزارة الصحة الفلسيطينية، في قطاع غزة، عن إصابة 56 مواطناً فلسطينياً بجراح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة، والتي حملت اسم جمعة (لبيك يا أقصى).
وقالت الوزارة في تصريح لها: "الطواقم الطبية تعاملت مع 30 إصابة بجراح مختلفة، منها 27 إصابة بالرصاص الحي، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة".
وأشارت الوزارة، إلى قوات الاحتلال استهدفت ثلاثة من الطواقم الطبية بالرصاص المغلف بالمطاط، وهم: المسعف محمد عبد القادر أبو عابدة في اليد، شرق البريج وسط القطاع، وكلا من مصطفى السنوار بالرقبة والمسعف سامي أبو مصطفى بالفخذ، وهما من شرق خانيونس جنوبي القطاع.
وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت بالتوافد إلى مخيمات العودة، للمشاركة في فعاليات جمعة (لبيك يا أقصى) شرقي قطاع غزة، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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