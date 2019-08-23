كوخافي: نقوم بجهد استخباري لتحديد مكان المنفذين

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رام الله - دنيا الوطن

زار أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، موقع عملية التفجير قرب مستوطنة دوليف برام الله التي قتلت فيها المستوطنة رينا شنارب وأصيب والدها وشقيقها.



وأوضحت القناة السابعة الاسرائيلية، بأن قائد القيادة المركزية نداف بادان وقائد شعبة يهود والسامرة العميد إيران نيف شاركا في الزيارة، وتلقوا إحاطة حول ظروف العملية.



وأشارت إلى أن كوخافي أجرى تقييماً ميدانياً بحضور قادة الجيش وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية حول تفاصيل العملية وأعمال التفتيش عن المنفذين.



ونوه إلى أن الجيش يقوم بجهد استخباري واسع لتحديد مكان المنفذين.



وقال: "أنا واثق من قدرتنا على تحديد مكان المنفذين قريباً ومواصلة تقديم حل أمني عالي الجودة لسكان المستوطنات.