إعلام الاحتلال: فلسطينيون قطعوا جزءاً من السياج جنوب القطاع وألقوا عبوات

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رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، أن عدداً من الفلسطينيين، قطعوا جزءاً من السياج الفاصل على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، وأحدثوا أضراراً جسيمة.



هذا وادعى الموقع ذاته، بأن الفلسطينيين ألقوا عددا من العبوات، نحو القوات الاسرائيلية قبل السياج الفاصل جنوب القطاع، نافيا وقوع اصابات بين الجنود الاسرائيليين.



وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بفعاليات جمعة (لبيك يا أقصى)، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.