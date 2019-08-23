إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية (دوليب) برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، عن تفاصيل جديدة حول عملية دوليب التفجيرية، التي وقعت صباح اليوم الجمعة، في مدينة رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مستوطِنة إسرائيلية، وأصيب اخرون.



وقالت الصحيفة ذاتها: "اتضح من التحقيق، أن الذين فجروا العبوة في عملية دوليب، كانوا ينتظرون عن بعد، وصول أول المستوطنين لتفعيل العبوة".



وأضافت: "بالفعل اتضح أن هذه العائلة هي أول من وصل إلى المنطقة، فقاموا بتفجيرها عن بعد وانسحبوا من المكان".



وكانت مستوطِنة اسرائيلية، لقيت مصرعها، وأصيب اثنين آخرين، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مستوطنين أصيبوا بجراح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب رام الله بالضفة الغربية.



وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواتها عمليات تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم قرب دوليب.



وكانت قالت نجمة داود الطبية قالت: إن المستوطنين المصابين في عملية إلقاء العبوة هم الأب 47 عاماً والإبن21 عاماً حالتهما خطيرة، الإبنة 18 عاماً وحالتها ميؤوس منها.



وأوضح موقع (حدشوت 24)، أن المستوطنين أصيبوا بجراح خطيرة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال استدعى مروحية عسكرية لنقل المصابين.



من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن أنباء وردت بأن فلسطيني ألقى العبوة نحو المستوطنين قرب دوليب من سيارته ثم فر من المكان، غير معروف في أي اتجاه.