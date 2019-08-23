شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق الغاز على المتظاهرين الفلسطينين شرقي قطاع غزة

قوات الاحتلال تطلق الغاز على المتظاهرين الفلسطينين شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، قناب الغاز المسيلة للدموع، على المتظاهرين الفلسطينيين شرق قطاع غزة، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، والتي حملت اسم جمعة (لبيك يا أقصى).

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بالتوافد إلى مخيمات العودة على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة (لبيك يا أقصى).

جاءت فعاليات مسيرة العودة (لبيك يا أقصى)، بالتزام مع الذكرى الـ50 لحرق المسجد الاقصى المبارك، على يد جماعات اسرائيلية.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، تحت اسم (لبيك يا أقصى).

وأكدت الهيئة، على سلمية وشعبية المسيرات، وأنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها التي تتمثل في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وعودة اللاجئين.

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