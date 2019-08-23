مكتب نتنياهو يُصدر توضحياً بشأن دخول الأموال القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطن

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، توضحياً حول دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة وعلاقتها بالهدوء مع الفصائل الفلسطينية.





ونفى مكتب نتنياهو، في بيان صحفي: أن يكون نقل الأموال القطرية لقطاع غزة على صلة بالحفاظ على بالهدوء حتى الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل.



يذكر أن صحيفة (الأخبار) اللبنانية قالت: إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، أن مسيرات الجمعة ستأخذ طابعاً تصعيدياً، مشيرةً إلى إمكانية استئناف عمل وحدات مسيرات العودة المختلفة خلال وقت قصير، بما فيها وحدات قصّ السلك والإرباك الليلي والبالونات الحارقة.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر في الحركة لم تسمه، أن مباحثات جرت مع الوسطاء بشأن إدخال الأموال، مستدركاً أن إسرائيل اشترطت ضمان الهدوء إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تُعقد منتصف الشهر المقبل.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الفصائل الفلسطينة رفضت ذلك وأكدت أن المطلوب ليس إدخال الأموال فقط، بل تنفيذ جميع التفاهمات.







ووصل السفير القطري ونائبه فجراً إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، فيما لم يُعرف إذا أدخال أموالاً من المنحة القطرية من عدمه.