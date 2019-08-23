شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويعزز تواجده العسكري

الاحتلال يُغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويعزز تواجده العسكري
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الطرق الرئيسية لقرى غرب رام الله، وعززت تواجدها العسكري على مداخل محافظة رام الله والبيرة.

جاء ذلك، بعد العملية التي وقعت صباح اليوم، وأدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

وأكد الأهالي، أن قوات الاحتلال وبشكل كثيف تواجدت على مداخل القرى الرئيسية غرب رام الله وأغلقت شارع كفر نعمة الرئيسي ومفترق عين أيوب ومدخل راس كركر، وهي الشوارع التي تمر منها العديد من القرى الغربية تجاه مدينة رام الله.

وفي السياق تمركزت قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، في الشارع الواصل بين قرية سردا وشارع الإرسال الرئيسي، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا وتواجدت بشكل كبير على مدخلها الغربي الذي يفصل بين قرى غرب رام الله ومركز المدينة.

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