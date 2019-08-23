واصفاً عملية دوليب بالخطيرة.. نتنياهو: يد إسرائيل الطويلة ستصل للمنفذين وتحاسبهم
رام الله - دنيا الوطن
وتابع: "أتقدم بأحر التعازي باسمي وباسم المواطنين الإسرائيليين إلى عائلة الشابة رينا شنيرب التي قتلت في العملية الخطيرة، وأرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى والدها الحاخام إيتان شنيرب وشقيقها دفير".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل تعميق الاستيطان في الضفة الغربية وتعميق جذورها بالضفة.
وأضاف نتنياهو، تعليقاً على عملية رام الله عبر (تويتر): "الأجهزة الأمنية تلاحق المنفذين وسنلحقهم، وذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى أولائك أولائك الذين يريدون أن يقتلونا وتحاسبهم".
وتابع: "أتقدم بأحر التعازي باسمي وباسم المواطنين الإسرائيليين إلى عائلة الشابة رينا شنيرب التي قتلت في العملية الخطيرة، وأرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى والدها الحاخام إيتان شنيرب وشقيقها دفير".
يذكر أن قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو يتلقى تحديثات دورية حول الجهود العملياتية والاستخبارية لملاحقة منفذي عملية دوليف.
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو سيجري مشاورات أمنية مع رؤساء وزارة الحرب لمناقشة العملية.
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