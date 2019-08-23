شؤون فلسطينية

واصفاً عملية دوليب بالخطيرة.. نتنياهو: يد إسرائيل الطويلة ستصل للمنفذين وتحاسبهم

واصفاً عملية دوليب بالخطيرة.. نتنياهو: يد إسرائيل الطويلة ستصل للمنفذين وتحاسبهم
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستواصل تعميق الاستيطان في الضفة الغربية وتعميق جذورها بالضفة.

وأضاف نتنياهو، تعليقاً على عملية رام الله عبر (تويتر): "الأجهزة الأمنية تلاحق المنفذين وسنلحقهم، وذراع إسرائيل الطويلة ستصل إلى أولائك أولائك الذين يريدون أن يقتلونا وتحاسبهم".

وتابع: "أتقدم بأحر التعازي باسمي وباسم المواطنين الإسرائيليين إلى عائلة الشابة رينا شنيرب التي قتلت في العملية الخطيرة، وأرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى والدها الحاخام إيتان شنيرب وشقيقها دفير".

يذكر أن قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو يتلقى  تحديثات دورية حول الجهود العملياتية والاستخبارية لملاحقة منفذي عملية دوليف.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو سيجري مشاورات أمنية مع رؤساء وزارة الحرب لمناقشة العملية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويعزز تواجده العسكري

الاحتلال يُغلق الطرق الرئيسية غرب رام الله ويعزز تواجده العسكري

هنية: إسرائيل حولت ما يُسمى بالسلطة الفلسطينية لكيان هامشي وعملية دوليب تحذير للاحتلال

هنية: إسرائيل حولت ما يُسمى بالسلطة الفلسطينية لكيان هامشي وعملية دوليب تحذير للاحتلال

اتحاد فلسطيني يُطالب بصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالدينار الأردني

اتحاد فلسطيني يُطالب بصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالدينار الأردني

وصفتها بالنوعية.. حماس تُعلق على عملية رام الله

وصفتها بالنوعية.. حماس تُعلق على عملية رام الله

رفضته الفصائل.. شرط إسرائيلي جديد بشأن دخول الأموال القطرية

رفضته الفصائل.. شرط إسرائيلي جديد بشأن دخول الأموال القطرية

عبر صحيفة إسرائيلية.. كاتب سعودي مهاجماً الملك عبد الله: الأردن مكان الدولة الفلسطينية

عبر صحيفة إسرائيلية.. كاتب سعودي مهاجماً الملك عبد الله: الأردن مكان الدولة الفلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

بيني غانتس مُهدداً حماس: الهدوء أو حسم قوتكم العسكرية

بيني غانتس مُهدداً حماس: الهدوء أو حسم قوتكم العسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

وصفتها بالنوعية.. حماس تُعلق على عملية رام الله

وصفتها بالنوعية.. حماس تُعلق على عملية رام الله

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

حزب الشعب يوجه دعوة للحكومة اللبنانية بشأن مهام اللجنة الوزارية المشتركة

حزب الشعب يوجه دعوة للحكومة اللبنانية بشأن مهام اللجنة الوزارية المشتركة

الفلسطينيون يستعدون لجمعة &#34;لببيك يا أقصى&#34; وهيئة المسيرات تُصدر توجيهاتها

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لببيك يا أقصى" وهيئة المسيرات تُصدر توجيهاتها

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن &#34;تامر السلطان&#34;

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن "تامر السلطان"

منوعات

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

هل انفصلت الفنانة شرين عادل عن الداعية معز مسعود؟

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

شاهد: ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

هل كشفت نرمين الفقي حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني؟

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

شاهد: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام.. خمنوا من هي

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

عربي

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

قرار فرض رسوم على &#34;التجارة الإلكترونية&#34; يشعل غضبا في الأردن

قرار فرض رسوم على "التجارة الإلكترونية" يشعل غضبا في الأردن

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف