اتحاد فلسطيني يُطالب بصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالدينار الأردني





وقال رئيس الاتحاد، عزمي الشيوخي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن الاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي يستدعي تنفيذ برنامج عملي جاد وقرارات حكومية وأهلية على الأرض ترتكز على طرد الشيكل من سلة العملات المتداولة في المناطق الفلسطينية وأراضي الدولة الفلسطينية ومن حياتنا الفلسطينية بكافة تفاصيلها حتى ننجح في فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.







رام الله - دنيا الوطنطالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، صرف رواتب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص بالدينار الأردني بدلاً من الشيكل كخطوة باتجاه فك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.وأشار إلى ضرورة أن تكون ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2020 بالدينار الأردني وأن تصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص بالدينار الأردني ابتداءً من راتب الشهر الأول لعام 2020 وأن يتم ضخ كميات كبيرة من العملة الأردنية في أسواقنا لطرد الشيكل والعملة الاحتلالية الاسرائيلية الاستعمارية من حياتنا.