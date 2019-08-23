وصفتها بالنوعية.. حماس تُعلق على عملية رام الله

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، الجمعة، على العملية التي نُفذت في مستوطنة دوليب، واصفةً العملية بالنوعية، قائلةً: "نبارك العملية النوعية غرب رام الله، والتي جاءت لتؤكد أن ضفة الأحرار لن تهدأ، وستواصل مقاومتها رغم القتل والاعتقال والانتهاكات".







وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "عملية اليوم تدلل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة، فها هم شباب الضفة وأحرارها ينوعون وسائل الكفاح والمقاومة، بالسلاح والسكين والدهس والتفجير، حتى ننتزع كامل حقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما عن المحتل".







وتابع البيان: "جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمر دون حساب، فما زال في جعبة مقاومتنا الكثير، وإن الدماء التي طهرت ثرى الوطن ستنبت زهر التحرير يوماً ما، وعلى المحتل أخذ العبر والدروس من تاريخ شعبنا المقاوم".



وأضاف البيان: " المقاومة اليوم في الضفة الأبية تلبي نداء الأقصى، رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل ما يتعرض له من عدوان ممنهج، وإن العملية المباركة اليوم والتي وافقت الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى؛ جاءت لتؤكد على أن شعبنا ما نسي ولن ينس يوماً أقصاه مهما بلغت التضحيات".