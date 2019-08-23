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عربي

الجيش السوري يقتحم "مثلث الموت"

الجيش السوري يقتحم "مثلث الموت"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء: إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري تابعت تقدمها ضمن الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي، وتمكنت من السيطرة على مدينة اللطامنة التي تعد المعقل الرئيسي لفصيل "جيش العزة" في المنطقة.

وحسب الوكالة، فإنه بسيطرة الجيش السوري على اللطامنة، يكون قد أنهى ما اصطلح على تسميته بـ "مثلث الموت" الذي ظل لسنوات مصدراً للقنص وإطلاق القذائف الصاروخية التي قتلت وأصابت آلاف المدنيين في البلدات والقرى الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، وخاصة مدينتا محردة والسقيلبية والقرى والبلدات المجاورة لهما.

وأكدت الوكالة، أن وحدات الجيش تقوم حالياً بتمشيط مدن كفرزيتا واللطامنة ولطمين وتل فاس وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المجموعات المسلحة.

وتبعد بلدة لطمين نحو خمسة كم من مدينة مورك حيث نقطة المراقبة التركية، وحيث يشرف تل لطمين ناريا على الأخيرة.

وتصطف مدينة كفرزيتا وبلدة لطمين على الطريق الواصل بين كفرنبودة ومورك، وتشتهران بترابطهما ليس فقط فوق الأرض، وإنما بشبكات معقدة من الأنفاق التي حفرتها التنظيمات المسلحة على مدى سنوات.

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