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شؤون فلسطينية

رفضته الفصائل.. شرط إسرائيلي جديد بشأن دخول الأموال القطرية

رفضته الفصائل.. شرط إسرائيلي جديد بشأن دخول الأموال القطرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، أن مسيرات الجمعة ستأخذ طابعاً تصعيدياً، مشيرةً إلى إمكانية استئناف عمل وحدات مسيرات العودة المختلفة خلال وقت قصير، بما فيها وحدات قصّ السلك والإرباك الليلي والبالونات الحارقة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر في الحركة لم تسمه، أن مباحثات جرت مع الوسطاء بشأن إدخال الأموال، مستدركاً أن إسرائيل اشترطت ضمان الهدوء إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تُعقد منتصف الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفصائل الفلسطينة رفضت ذلك وأكدت أن المطلوب ليس إدخال الأموال فقط، بل تنفيذ جميع التفاهمات.

يذكر أن السفير القطري ونائبه وصلا فجراً إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز، فيما لم يُعرف إذا أدخال أموالاً من المنحة القطرية من عدمه.

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