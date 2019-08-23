بيني غانتس مُهدداً حماس: الهدوء أو حسم قوتكم العسكرية

رام الله - دنيا الوطن

هدد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، بيني غانتس، حركة حماس بإمكانية شن حرب على قطاع غزة في حال تولي حزبه الحكومة المقبلة.





وقال غانتس، عبر (تويتر): "لهدوء مقابل المال، هذه هي صفقة نتنياهو مع حماس، الهدوء الآن، وصواريخ بعد الانتخابات، تم محو الردع الإسرائيلي وفقد نتنياهو السيطرة".



وأضاف غانتس: "حكومة أزرق أبيض تتعهد بعدم عقد صفقات سياسية مع حماس على حساب سكان الجنوب، المعادلة بسيطة، الهدوء أو حسم قوة حماس العسكرية".







يذكر أن القناة الإسرائيلية الـ 13، قالت إنه لأسباب سياسية، يحاول غانتس دفع نتنياهو للحرب قبل الانتخابات، والتفسير المحتمل مثل بيبي، غانتس لا يريد الانتخابات أيضاً، كما ستسمح الحرب في غزة بحكومة الوحدة بسبب حالة الطوارئ وسيتم إلغاء الانتخابات.

وتابعت القناة: "سيكون غانتس وزير الحرب، ولابيد وزير الخارجية، وسيكون أشكنازي وبوجي يعلون في الكابينت، وبعد الحرب من سيتذكر الانتخابات والتحقيقات".