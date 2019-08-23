شؤون فلسطينية

حزب الشعب يوجه دعوة للحكومة اللبنانية بشأن مهام اللجنة الوزارية المشتركة

حزب الشعب يوجه دعوة للحكومة اللبنانية بشأن مهام اللجنة الوزارية المشتركة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد غسان أيوب، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ترحيب القيادة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد يوم أمس لتشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدراسة قضية عمالة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وعبر أيوب، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أمنياته أن تتخذ هذه اللجنة الموقف المناسب الذي يعزز صمود اللاجئين الفلسطينيين ومقاومتهم للمشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقهم بالعودة، من خلال استثناء الفلسطيني من شرط الحصول على إجازة العمل، وفق ما تضمنته خطة وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية في لبنان والتي لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي والخصوصية للاجئين الفلسطينيين كونهم مقيمين قسراً على الاراضي اللبنانية منذ 71 عاماً بسبب اقتلاعهم من أرضهم بقوة السلاح والمجازر والإرهاب.

وقال أيوب: "القيادي في حزب الشعب غسان ايوب لقد آن الاوان لأن تنهي الدولة اللبنانية معاناة اللاجئين الفلسطينيين التي يتسبب بها حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية وحق التملك،داعياً الحكومة اللبنانية إلى توسيع مهام اللجنة الوزارية بحيث تشمل مجمل قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان بما فيها قضية العمالة، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها من النقطة التي توقف عندها الحوار الفلسطيني اللبناني الذي بدأت أولى جلساته في القاهرة عام 1990 بين وفد فلسطيني برئاسة فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووفد لبناني برئاسة فارس بويز وزير خارجية لبنان، والتي انبثق عنها لجنة فلسطينية تضم صلاح صلاح وفضل شرورو، وأخرى لبنانية برئاسة وزير الدفاع محسن دلول".

وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أنه تمت معالجة نقطتان من أصل ثلاثة كانت على جدول أعمال الجلسات الحوارية، الأولى متعلقة بالوجود الفلسطيني العسكري، والثانية متعلقة بأمن المخيمات.

وتابع: "لم تعالج النقطة الثالثة والمتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي شكلت لأجلها لجنة ثانية لبنانية تضم الوزيرين عبد الله الامين وشوقي فاخوري للحوار مع نفس اللجنة الفلسطينية المذكورة".

وأكد أيوب، أنه يمكن للوثيقة اللبنانية التي حظيت باجماع لبناني والتي اطلق عليها "رؤية اللبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والتي اعدتها مجموعة العمل اللبنانية المشكلة من ممثلي الأحزاب والتيارات التي لها كتل نيابية في البرلمان اللبناني، برعاية لجنة الحور اللبناني الفلسيطيني التي يرأسها الدكتور حسن منيمنه، أن تشكل قاعدة جيدة للوصول إلى رؤية لبنانية فلسطينية مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، في معالجة كافة القضايا الحياتية والمعيشية والاجتماعية والسياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم العيش بكرامة على قاعدة احترام السيادة والقانون اللبناني.

أخبار ذات صلة

عبر صحيفة إسرائيلية.. كاتب سعودي مهاجماً الملك عبد الله: الأردن مكان الدولة الفلسطينية

عبر صحيفة إسرائيلية.. كاتب سعودي مهاجماً الملك عبد الله: الأردن مكان الدولة الفلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

شاهد: جيش الاحتلال ينتشر في محيط تفجير مستوطنة دوليب

بيني غانتس مُهدداً حماس: الهدوء أو حسم قوتكم العسكرية

بيني غانتس مُهدداً حماس: الهدوء أو حسم قوتكم العسكرية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة &#34;لببيك يا أقصى&#34; وهيئة المسيرات تُصدر توجيهاتها

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لببيك يا أقصى" وهيئة المسيرات تُصدر توجيهاتها

شاهد: مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله

شاهد: مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة بزعم محاولة التسلل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة بزعم محاولة التسلل

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

فيديو: قوات &#34;الأمن الوطني&#34; تجبر جيش الاحتلال على الإنسحاب من شارع &#34;القدس&#34;

فيديو: قوات "الأمن الوطني" تجبر جيش الاحتلال على الإنسحاب من شارع "القدس"

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)

فيديو: القسام يعرض مشاهد وتفاصيل جديدة حول توأمُ الجهاد&#34;العطار وأبو شمالة&#34;

فيديو: القسام يعرض مشاهد وتفاصيل جديدة حول توأمُ الجهاد"العطار وأبو شمالة"

الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة في ظروف غامضة

الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة في ظروف غامضة

الشرطة تقبض على شخص بتهمة &#34;التشهير والإساءة&#34; ضد الرئيس عباس عبر&#34;فيسبوك&#34;

الشرطة تقبض على شخص بتهمة "التشهير والإساءة" ضد الرئيس عباس عبر"فيسبوك"

منوعات

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

عربي

قرار فرض رسوم على &#34;التجارة الإلكترونية&#34; يشعل غضبا في الأردن

قرار فرض رسوم على "التجارة الإلكترونية" يشعل غضبا في الأردن

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

المجلس السيادي يبحث مجمل الأوضاع في السودان

المجلس السيادي يبحث مجمل الأوضاع في السودان