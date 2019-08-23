حزب الشعب يوجه دعوة للحكومة اللبنانية بشأن مهام اللجنة الوزارية المشتركة

أكد غسان أيوب، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني وعضو القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ترحيب القيادة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الذي عقد يوم أمس لتشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدراسة قضية عمالة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.





وعبر أيوب، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أمنياته أن تتخذ هذه اللجنة الموقف المناسب الذي يعزز صمود اللاجئين الفلسطينيين ومقاومتهم للمشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقهم بالعودة، من خلال استثناء الفلسطيني من شرط الحصول على إجازة العمل، وفق ما تضمنته خطة وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية في لبنان والتي لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي والخصوصية للاجئين الفلسطينيين كونهم مقيمين قسراً على الاراضي اللبنانية منذ 71 عاماً بسبب اقتلاعهم من أرضهم بقوة السلاح والمجازر والإرهاب.





وقال أيوب: "القيادي في حزب الشعب غسان ايوب لقد آن الاوان لأن تنهي الدولة اللبنانية معاناة اللاجئين الفلسطينيين التي يتسبب بها حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية وحق التملك،داعياً الحكومة اللبنانية إلى توسيع مهام اللجنة الوزارية بحيث تشمل مجمل قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان بما فيها قضية العمالة، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها من النقطة التي توقف عندها الحوار الفلسطيني اللبناني الذي بدأت أولى جلساته في القاهرة عام 1990 بين وفد فلسطيني برئاسة فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووفد لبناني برئاسة فارس بويز وزير خارجية لبنان، والتي انبثق عنها لجنة فلسطينية تضم صلاح صلاح وفضل شرورو، وأخرى لبنانية برئاسة وزير الدفاع محسن دلول".





وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أنه تمت معالجة نقطتان من أصل ثلاثة كانت على جدول أعمال الجلسات الحوارية، الأولى متعلقة بالوجود الفلسطيني العسكري، والثانية متعلقة بأمن المخيمات.





وتابع: "لم تعالج النقطة الثالثة والمتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي شكلت لأجلها لجنة ثانية لبنانية تضم الوزيرين عبد الله الامين وشوقي فاخوري للحوار مع نفس اللجنة الفلسطينية المذكورة".





وأكد أيوب، أنه يمكن للوثيقة اللبنانية التي حظيت باجماع لبناني والتي اطلق عليها "رؤية اللبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والتي اعدتها مجموعة العمل اللبنانية المشكلة من ممثلي الأحزاب والتيارات التي لها كتل نيابية في البرلمان اللبناني، برعاية لجنة الحور اللبناني الفلسيطيني التي يرأسها الدكتور حسن منيمنه، أن تشكل قاعدة جيدة للوصول إلى رؤية لبنانية فلسطينية مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، في معالجة كافة القضايا الحياتية والمعيشية والاجتماعية والسياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم العيش بكرامة على قاعدة احترام السيادة والقانون اللبناني.

رام الله - دنيا الوطن