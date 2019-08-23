الفلسطينيون يستعدون لجمعة "لببيك يا أقصى" وهيئة المسيرات تُصدر توجيهاتها

رام الله - دنيا الوطن

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 71 لمسيرات العودة التي تنطلق على الحدود الشرقية للقطاع وتحمل اسم "لبيك يا أقصى".





وفي هذا الصدد، أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توجيهات بخصوص فعاليات المسيرات، أكدت فيها أن نقل المشاركين بالحافلات من الساعة الثالثة قبيل أذان العصر.







وطالبت الهيئة، في بيان صحفي، الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات، والالتزام بالبقاء داخل المعرش المخصص للجماهير وفي محيط المنصة المركزية للمسيرة .



وشددت الهيئة، على ضرورة الابتعاد عن المناطق المكشوفة لقوات الاحتلال والقناصة، وعدم الاحتكاك في هذه المناطق تجنبا لوقوع اصابات، ومتابعة الفقرات والفعاليات المخصصة ضمن البرنامج المعد من قبل الهيئة في كافة المخيمات.وأكدت على ضرورة الحرص على السلامة العامة لضمان ايصال رسالة الجمعة الـ 71 بالشكل المطلوب واظهار قوة الحشد الجماهيري الذي يدلل على التفاف الجماهير والشعب حول خيار الصمود والثوابت وحماية المسجد الأقصى ودعم المرابطين بداخله.وطالبت بضرورة الانتباه للأطفال والفتية الصغار الذين نريدهم سعداء وهم يقبلون على عام دراسي جديد، متابعةً: "رسالة المسيرات ستصل بأقل الخسائر الممكنة، فالدماء عزيزة وغالية علينا، والمقاومة التي تحمي مسيراتنا أيضاً غالية ونحن ندخر قوتها وعدتها لوقت آت بإذن الله".