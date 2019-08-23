شؤون فلسطينية

شاهد: مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله

شاهد: مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت مستوطنة مصرعها وأصيب اثنين آخرين، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مستوطنين أصيبوا بجراح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواتها عمليات تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم قرب دوليب.

وكانت قالت نجمة داود الطبية قالت: إن المستوطنين المصابين في عملية إلقاء العبوة هم الأب 47 عاماً والإبن21 عاماً حالتهما خطيرة، الإبنة 18 عاماً وحالتها ميؤوس منها.

وأوضح موقع (حدشوت 24)، أن المستوطنين أصيبوا بجراح خطيرة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال استدعى مروحية عسكرية لنقل المصابين.

من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن أنباء وردت بأن فلسطيني ألقى العبوة نحو المستوطنين قرب دوليب من سيارته ثم فر من المكان، غير معروف في أي اتجاه.

يتبع..

 



 


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