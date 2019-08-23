لأول مرة.. سعوديتان يشاركن في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة

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رام الله - دنيا الوطن

تستعد الحكمتان السعوديتان هتون السدحان، وربى اللحيدان، للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 24 -26/‏ 8/‏ 2019.



وتم ترشيح الحكمتين الوطنيتين لهذه المهمة من قبل الاتحادين العربي والآسيوي للريشة الطائرة، حيث تم تأهيل الحكمتين للقيام بمهمتهما الدولية على أكمل وجه، عبر إلحاقهما بمجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية للتحكيم والتدريب، التي أقامها الاتحاد خلال الأعوام الماضية، إلى جانب دورهما الفعال في تحكيم البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد، أبرزها النسخة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للسيدات التي تمت إدارتها وتحكيم منافساتها من قبل حكمات وطنيات ذات كفاءة ومهارة عالية، حيث تولت السدحان مهمة الحكم الرئيسي للبطولة لتقوم بمهمة التحكيم والإشراف على طاقم الحكام خلال منافسات البطولة البالغ عدد منافساتها نحو 100 منافسة.



وأكد "مقرن المقرن" رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، أهمية مشاركة الكوادر النسائية في التحكيم والمشاركات الخارجية للعبة، كونهن مؤهلات على أعلى مستوى للقيام بهذا الدور، كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات على الصعيدين المحلي والدولي.