أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل





السبت: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.







الأحد: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.







الاثنين: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 31-22 31-22 بيت لحم 32-22 31-22 31-22 رام الله والبيرة 30-21 29-21 29-21 طولكرم 34-24 33-24 33-23 نابلس 35-23 34-23 34-23 قلقيلية 34-24 33-24 33-23 جنين 36-24 35-24 35-24 سلفيت 32-22 31-22 31-22 طوباس 36-24 35-24 35-24 روابي 35-22 34-22 34-22 الخليل 30-21 29-21 29-21 غزه 32-25 31-25 31-24 أريحا 42-28 41-28 41-28 خانيونس 32-25 31-25 31-24 الأغوار الشمالية 40-26 39-26 39-26 رفح 33-24 32-24 32-23

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون اليوم الجمعة، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعه الحادية عشر والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: