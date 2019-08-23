شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن "تامر السلطان"

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن "تامر السلطان"
تامر السلطان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة الفلسطينية في اليونان، بيان توضيحي، حول وثيقة متداولة تتعلق بالشاب الفلسطيني تامر السلطان والذي توفي أثناء محاولته الهجرة من قطاع غزة.

وتطرق البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، إلى الوثيقة التي اُعتبرت مزورة، قائلاً: "على أثر تداول البعض على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة  باسم سفارة دولة فلسطين في أثينا تحمل موضوع الشاب "عامر السلطان"؛ فإن سفارة دولة فلسطين لدي اليونان تؤكد لكافة ابناء شعبنا عدم صحة هذه الوثيقة بالمطلق حيث حملت توقيعاً مزوراً للسفير مروان طوباسي لا يمت لتوقيعه بصلة ولا للأوراق الرسمية المروسة المستخدمة أصولاً بالسفارة إضافة إلى عدم صحة وجود قنصلية أصلاً كما جاء بالوثيقة المزورة، وإن القائم هو قسم للشؤون القنصلية بداخل السفارة. 

وأضاف البيان: "سفارة دولة فلسطين لدى اليونان نؤكد على أن الشهيد عامر سلطان لم يتوجه إلى سفارتنا ولم يتصل بنا لأي غرض لا من قريب أو بعيد قبل حادثة و فاته المؤسفة بالأراضي البوسنية، لو تم ذلك لكانت السفارة قد قدمت كل ما يلزم من مساعدة له انطلاقاً من و اجبنا الأساسي في خدمة أبناء شعبنا".

وتابع البيان: "السفارة تعرب عن أسفها لوصول البعض لاستخدام أساليب التزوير والمتاجرة الرخيصة بدماء الشهداء الغالية علينا؛  فهم يخافون الحقيقة ويخافون من أن تلاحقهم أرواح الشهداء".

وأكمل: "السفارة وبكل مكوناتها وطاقمها تؤكد للجميع بأنها ووفق تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي تتابع بكل إمكانياتها أوضاع اللاجئين من أبناء شعبنا القادمين إلى اليونان قصراً من سوريا أو من قطاع غزة وتقَدم وفق الإمكانيات المساعدات اللازمة لهم لمحاولة تأمين العيش الكريم لحين عودتهم  وتحقيق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال  العنصري".

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