عبر إيرز.. العمادي ونائبه يصلان غزة فجراً
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، إلى قطاع غزة، الجمعة، عبر معبر بيت حانون /إيرز.
ووصل العمادي، وفق وكالة (الرأي)، برفقة نائبه خالد الحردان، فيما لم يتضح إن حمل العمادي معه دفعة جديدة من المنحة القطرية للقطاع.
يذكر أن قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت: إن الأموال القطرية ستدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، موضحةً أن العمادي سيصل إلى غزة نهاية الأسبوع كما هو مخطط سابقاً.
يذكر أن القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أكد لـ "دنيا الوطن" أن زيارة السفير العمادي لغزة ستكون مرتبطة بالملفات التي تكفلت بها قطر.
وأشار الرقب، أن من بين تلك الملفات الأموال القطرية أو المستشفى في شمال قطاع غزة، أو المنطقة الصناعية أو خط الكهرباء 161، بالإضافة إلى تشطيب بعض المشاريع التي كانت قائمة.
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