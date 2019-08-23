عبر إيرز.. العمادي ونائبه يصلان غزة فجراً

رام الله - دنيا الوطن

وصل السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، إلى قطاع غزة، الجمعة، عبر معبر بيت حانون /إيرز.







ووصل العمادي، وفق وكالة (الرأي)، برفقة نائبه خالد الحردان، فيما لم يتضح إن حمل العمادي معه دفعة جديدة من المنحة القطرية للقطاع.



