شؤون فلسطينية

عبر إيرز.. العمادي ونائبه يصلان غزة فجراً

عبر إيرز.. العمادي ونائبه يصلان غزة فجراً
محمد العمادي ونائبه خالد الحردان
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، إلى قطاع غزة، الجمعة، عبر معبر بيت حانون /إيرز.

ووصل العمادي، وفق وكالة (الرأي)، برفقة نائبه خالد الحردان، فيما لم يتضح إن حمل العمادي معه دفعة جديدة من المنحة القطرية للقطاع.

يذكر أن قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، قالت: إن الأموال القطرية ستدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، موضحةً أن العمادي سيصل إلى غزة نهاية الأسبوع كما هو مخطط سابقاً.

يذكر أن القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، أكد لـ "دنيا الوطن" أن زيارة السفير العمادي لغزة ستكون مرتبطة بالملفات التي تكفلت بها قطر.

وأشار الرقب، أن من بين تلك الملفات الأموال القطرية أو المستشفى في شمال قطاع غزة، أو المنطقة الصناعية أو خط الكهرباء 161، بالإضافة إلى تشطيب بعض المشاريع التي كانت قائمة.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

الإعلام الإسرائيلي يُلوح بالحرب ويحرض على الجهاد ويكشف دوافع قادته للحرب

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أجواء شديدة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن &#34;تامر السلطان&#34;

السفارة الفلسطينية باليونان تُصدر توضيحاً بشأن "تامر السلطان"

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لمحاولة تنفيذ عملية على حدود غزة

شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لمحاولة تنفيذ عملية على حدود غزة

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة بزعم محاولة التسلل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة بزعم محاولة التسلل

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

فيديو: قوات &#34;الأمن الوطني&#34; تجبر جيش الاحتلال على الإنسحاب من شارع &#34;القدس&#34;

فيديو: قوات "الأمن الوطني" تجبر جيش الاحتلال على الإنسحاب من شارع "القدس"

التعليقات

الدنيا حكايات

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

تَدَخّلٌ بينَ الإنسانِ ودِينِه

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)

الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)

الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة في ظروف غامضة

الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة في ظروف غامضة

مستوطن يدهس طفلة جنوب غرب بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة جنوب غرب بيت لحم

حريق يلتهم 150 شجرة زيتون غرب جنين

حريق يلتهم 150 شجرة زيتون غرب جنين

السراج يبحث قضايا المواطنين والتعاون المشترك مع مؤسسات عدة

السراج يبحث قضايا المواطنين والتعاون المشترك مع مؤسسات عدة

عريقات: إنهاء اسباب الانقسام يتم من خلال تنفيذ اتفاق 2017

عريقات: إنهاء اسباب الانقسام يتم من خلال تنفيذ اتفاق 2017

نقابة الاطباء والصناعات الدوائية تجددان قرار دعم الادوية الوطنية

نقابة الاطباء والصناعات الدوائية تجددان قرار دعم الادوية الوطنية

منوعات

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

براد بيت لم يخن أنجلينا جولي.. رواية تُنشر للمرة الأولى عن سبب انفصالهما

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

يسرا اللوزي في جلسة تصوير جريئة وجمهورها يتنمر عليها

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

دنيا بطمة تدهش الجميع بملامحها الجذابة.. ماذا فعلت ليتغير شكلها؟

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

أحمد الفيشاوي يرد على طليقته ويتهمها في شرفها

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض &#34;السمنة&#34;: أنتم عبء على الدولة

ريهام سعيد تُهاجم أصحاب مرض "السمنة": أنتم عبء على الدولة

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

تمثال الفنان حسن حسني يثير الجدل على موقع تويتر

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في &#34;الجيم&#34;

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة مع شقيقها في "الجيم"

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:&#34;حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة&#34;

عارفة عبد الرسول عن رانيا يوسف:"حصل موقف قدامي خلاني مبحلقة"

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

كيم كاردشيان تصدم جمهورها بصور بدون مكياج

عربي

قرار فرض رسوم على &#34;التجارة الإلكترونية&#34; يشعل غضبا في الأردن

قرار فرض رسوم على "التجارة الإلكترونية" يشعل غضبا في الأردن

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

بعد رفض استقبال وفد الدوحة... أمير قطر يبعث برسالة إلى البرهان

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

المجلس السيادي يبحث مجمل الأوضاع في السودان

المجلس السيادي يبحث مجمل الأوضاع في السودان