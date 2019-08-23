شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو لمحاولة تنفيذ عملية على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو، لما زعم أنه محاولة تسلل لفلسطيني على حدود قطاع غزة الليلة الماضية.





وأوضح جيش الاحتلال، أن قواته استهدفت الفلسطيني المهاجم خلال رميه قنابل، حيث زعم الليلة الماضية أنه رصد فلسطيني مسلحًا يقترب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة حيث قام بإلقاء عدة قنابل يدوية باتجاه قوات جيش الاحتلال.



وأفاد الناطق بإسم الجيش أفخاي ادرعي، أن قوات الجيش رصدت الفلسطيني وقامت بإطلاق النار نحوه واستهدافه، ولم تقع أي إصابات في صفوف الجيش.







