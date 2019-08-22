دولي

نائب المندوب الروسي: نحن على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح جديد

نائب المندوب الروسي: نحن على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح جديد
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
حذر نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي من أن العالم بات على أعتاب سباق تسلح غير قابل للسيطرة عليه بسبب طموحات الولايات المتحدة.

وأشار نائب المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الخطط الأمريكية لتطوير الصواريخ التي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، اليوم الخميس، إلى أن واشنطن كانت تعمل بشكل ممنهج على تدمير المعاهدة منذ فترة طويلة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوليانسكي إن "التهديدات والتصريحات (الأمريكية)... لم تترك أي شكوك بأن واشنطن كانت تسعى لمثل هذا الوضع، وأنها كانت تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بشكل ممنهج ومنذ فترة طويلة".

وأعاد إلى الأذهان أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن، مطلع أغسطس الجاري، عن إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على الأرض خلال أشهر. وأشار بوليانسكي إلى أنه من المستحيل تطوير مثل هذه الأسلحة خلال مثل هذه الفترة القصيرة.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، التي ينتهي سريانها في عام 2021 "بات مهدد أيضا"، حيث أعلن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أنهم لا يهتمون بتمديدها.

وتوجه بوليانسكي إلى الحلفاء الأوروبيين لواشنطن، قائلا إنهم يساعدون الولايات المتحدة على إعادة الوضع حين كانت الصواريخ مصوبة باتجاه المدن الأوروبية من جميع الجهات.

وأضاف: "كلنا بتنا على بعد خطوة واحدة من سباق تسلح غير قابل للسيطرة وغير خاضع لأي تنظيم، وذلك بسبب الطموحات الجيوسياسية الأمريكية".

وأكد بوليانسكي استعداد روسيا لـ "حوار جدي يهدف إلى ضمان الاستقرار الاستراتيجي والأمن".

وأشار إلى أنه لو كانت الأمور كافة تتوقف على روسيا، "لما اقترب العالم من الخط الخطير الذي بات عنده الآن".

ودعا بوليانسكي أعضاء مجلس الأمن الدولي للانخراط في حل تلك المسائل، لأن الحديث يدور "عن بقاء البشرية".

وكانت روسيا والصين قد دعتا إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، على خلفية تصريحات واشنطن حول خططها لتطوير الصواريخ التي كانت محظورة بموجب المعاهدة التي انسحبت منها، وتجربتها لصاروخ مجنح مداه أكثر من 500 كلم.

 

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