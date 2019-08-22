كتائب (حزب الله) العراقي توجه إنذاراً للأمريكيين:سنرد ردا قاصما على أي استهداف

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم الخميس، إنذارا نهائيا للأمريكيين، وهددت برد "قاصم" إذا ما تم استهداف أي من مقارها مرة أخرى.



وذكر بيان للكتائب وفق "روسيا اليوم": "بعد أن اشتد ساعد المقاومة الإسلامية وتراكمت خبراتها وإمكاناتها، عادت قوات العدو الأمريكي يسوقها حظها العاثر للتواجد مرة أخرى في احتلال مبطن جديد متحدية إرادة الشعب العراقي، ومعلنة عدائها للقوات العراقية، منتقلة إلى مرحلة الاستهداف المباشر لمواقع الحشد الشعبي ومستودعات أسلحته، وبشكل متكرر خاصة في الأيام الماضية".



وأضاف "إننا نحمل الأمريكان مسؤولية ما جرى من استهداف للمواقع العسكرية العراقية، ونعلم أنهم يخططون لشن هجمات أخرى، بشكل مباشر أو بدفع الصهاينة لارتكابها، ضاربين عرض الجدار قرار الحكومة العراقية بمنع طيرانهم إلا بموافقتها".



وقال البيان "نعلم أنهم جندوا بعض المرتزقة المحليين للتجسس على المواقع العسكرية لتزويدهم بالمعلومات، بل وليس بعيدا، أيضا، أن يخططوا للقيام بعمليات تصفية للمجاهدين واستهداف للرموز الوطنية، بل واستهداف المراقد المقدسة، كما فعلوها سابقا في سامراء بتفجير مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام لإشعال فتنة طائفية".



وتابع "إننا نوجه إنذارا نهائيا للعدو الأمريكي بأن أي استهداف جديد لأي موقع عراقي ستكون عاقبته ردا قاصما قاسيا، تذوقون فيه الموت الزؤام".



وشدد حزب الله على أن حصونهم لن تحميهم، مشيرا إلى أن جميعها تحت مرمى صواريخهم، مؤكدا أنهم أصحاب القول والفعل.



واختتم الحزب بيانه بالقول "تيقنوا إذا بدأت المواجهة فلن تنتهي إلا بإخراجكم من المنطقة بشكل نهائي، وستعلمون حينها أي ثمن تدفعون".