شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس

الشرطة تقبض على شخصين من تجار المخدرات شرق نابلس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة الليلة الماضية و بإسناد من الدوريات المشتركة القبض على شخصين مشتبه بهما بالاتجار بالمواد المخدرة في مهمة نفذتها شرقي نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن شرطة مكافحة المخدرات وبعد جمع استدلالات عن تجار مواد مخدرة مطلوبين لديها وصادر بحقهم مذكرات قضائية بعدة قضايا واستصدار المذكرات اللازمة للتفتيش من النيابة العامة, قامت بتفتيش عدة منازل لمشتبه بهم بالاتجار بالمواد المخدرة وقبضت على شخصين ضُبط في أحد منازلهما قطعة سلاح ناري مصنع.

وأضاف  ان المشتبه بهما مطلوبان لشرطة مكافحة المخدرات لسماع اقوالهما حول عدة قضايا اتجار بالمواد المخدرة وردت بحقهما اثناء جمع الاستدلالات وصادر بها مذكرات قضائية.

وأكد انه تم توقيف المشتبه بهما لحين عرضهما على النيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.

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