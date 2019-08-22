فيديو: قوات "الأمن الوطني" تجبر جيش الاحتلال على الإنسحاب من شارع "القدس"









وقال الرجل الذي يرصد الحدث: "رجال الأمن الوطني ترجع الجيش الإسرائيلي عن شارع القدس، كل الإحترام". ورصد المقطع المُصور مجموعة من عناصر الأمن الوطني وهي تقف في وجه "الجيبات" و"الدبابات" التابعة للجيش الإسرائيلي، مما يدفعها للإلتفات والعودة.









رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مساء اليوم الخميس، فيديو يرصد عناصر من قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تمنع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى شارع القدس في مدينة الخليل بالضفة الغربية.