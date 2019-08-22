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‎نتنياهو: "إسرائيل" تعمل ضد ‎إيران على الأراضي العراقية والسورية

‎نتنياهو: "إسرائيل" تعمل ضد ‎إيران على الأراضي العراقية والسورية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكد ‏رئيس الوزراء (بنيامين ‎نتنياهو) في مقابلة مع القناة التاسعة الناطقة باللغة الروسية أن (إسرائيل) تعمل في ‎العراق.

وقال (نينياهو) وفق (ريشت كان) الإسرائيلية: إيران تقيم قواعد ضد ‎"إسرائيل" في العراق ‎واليمن ‎وسوريا و لبنان.

وأضاف أن "إسرائيل" تعمل ضد ‎إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها الأراضي السورية.

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