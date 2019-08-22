نتنياهو: "إسرائيل" تعمل ضد إيران على الأراضي العراقية والسورية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في مقابلة مع القناة التاسعة الناطقة باللغة الروسية أن (إسرائيل) تعمل في العراق.
وقال (نينياهو) وفق (ريشت كان) الإسرائيلية: إيران تقيم قواعد ضد "إسرائيل" في العراق واليمن وسوريا و لبنان.
وأضاف أن "إسرائيل" تعمل ضد إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها الأراضي السورية.
أكد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في مقابلة مع القناة التاسعة الناطقة باللغة الروسية أن (إسرائيل) تعمل في العراق.
وقال (نينياهو) وفق (ريشت كان) الإسرائيلية: إيران تقيم قواعد ضد "إسرائيل" في العراق واليمن وسوريا و لبنان.
وأضاف أن "إسرائيل" تعمل ضد إيران في العراق وفي أماكن عديدة أخرى بما فيها الأراضي السورية.
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