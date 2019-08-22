فيديو: القسام يعرض مشاهد وتفاصيل جديدة حول توأمُ الجهاد"العطار وأبو شمالة"













رام الله - دنيا الوطنعرض الاعلام العسكري التابع لكتائب القسام، مساء اليوم الخميس مشاهد وتفاصيل جديدة عن الحياة الجهادية للقائدين القساميين (رائد العطار) و(محمد أبو شمالة) عبر موقع القسام الإلكتروني.ويوافق يوم الحادي والعشرين من أغسطس الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد "توأما المقاومة" رائد العطار ومحمد أبو شمالة، برفقة القائد محمد برهوم من الرعيل الأول للقسام.مسيرة جهادية زاخرة بالتضحية والعطاء ختمت بالشهادة بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ منزلاً بحي تل السلطان بمدينة رفح خلال معركة العصف المأكول عام 2014.