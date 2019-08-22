الشرطة تقبض على شخص قام بالتشهير و الاساءه ضد الرئيس عباس عبر"فيسبوك"



وأضافت أن الشرطة استصدرت أمر تفتيش من النيابة العامه و توجهت إلى منزل المشتبه به وتمكنت من القبض عليه وضبطت اجهزة مستخدمه في إدارة هذه الصفحات؛ و بأخذ إفادته أقر بما نسب اليه.



وأكدت انه سيتم احالة المشتبه به و المضبوطات إلى النيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على شخص قام بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) وقام بنشر شتائم و التشهير بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين و اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة و شخصيات اعتبارية و قيادات وطنية.وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه و بناء على شكوى تلقتها الشرطة حول وجود صفحات عبر (فيسبوك) تسيء لرموز وطنية و تنشر الشتائم و الصور المزورة و التهديد لعناصر الشرطة ، قامت وحدة الجرائم الالكترونية بتتبع الصفحات و تمكنت من حصر الاشتباه بشخص من منطقة ضواحي القدس.