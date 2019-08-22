مستوطن يدهس طفلة جنوب غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن، مساء اليوم الخميس، الطفلة جنى منير أبو لوحة (6 أعوام) من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.



وأفاد شهود عيان في القرية، بأن مستوطنا دهس الطفلة قرب المدخل الموصل بين قريتي الجبعة وصوريف، علما أن المدخل مغلق ببوابة حديدية، ما اجبر الطفلة على سلوك طريق تسلكه مركبات بشكل كبير، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).