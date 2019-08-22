حريق يلتهم 150 شجرة زيتون غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، حريقا التهم 150 شجرة زيتون في منطقة جبلية بين بلدتي السيلة الحارثية وتعنك غرب جنين.



وأفاد الدفاع المدني بأن النيران بدأت في أعشاب وامتدت للأشجار، وتمكن طاقم اطفاء مركز اليامون من اخماد الحريق والحد من انتشاره، وحماية الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).