السراج يبحث قضايا المواطنين والتعاون المشترك مع مؤسسات عدة















رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، يبحث مع مؤسسات عدة، تعزيز التعاون المشترك في سبيل خدمة المدينة والمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل الاجراءات المتبعة للمعاملات المختلفة.جاء ذلك خلال استقباله وفودًا المهنئين بالمنصب الجديد، وشملت: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. غازي حمد، وشركة طلال أبو غزالة الدولية، وشركة توزيع الكهرباء - فرع غزة، ونقابة العاملين في البلديات، والاتحاد الاسلامي في البلديات، وغرفة تجارة غزة، وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، ونقابة المهندسين- فرع غزة، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية، وشرطة البلديات.وكان في استقبال هذه الوفود إلى جانب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي، م. أحمد أبو راس، وبدر بدرة، ومروان الغول، ومصطفى قزعاط.وأطلع د. السراج، الوفود الزائرة على أوضاع البلدية، ومدى تأثرها بالظروف السائدة في قطاع غزة، وحاجتها إلى تضافر الجهود لخدمة المدينة وسكانها، مشددًا على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرارات.وأوضح أن بلدية غزة هي البيت الحاضن للجميع، وتفتح أبوابها أمام المواطنين والمؤسسات كافة، للعمل المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات حقيقية، تعزز من دور البلدية ومراكزها الثقافية في خدمة المدينة والمواطنين، وتحقق أهدافها في الحفاظ على المصلحة العامة.وكان رئيس البلدية قد أعلن عند تسلمه رئاسة البلدية مطلع الشهر الجاري، عن 4 نقاط أساسية ستشكل أولوية عمل المجلس البلدي الجديد خلال الفترة القادمة، وهي: ترتيب البيت الداخلي في البلدية، وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتفعيل المراكز الثقافية، والاهتمام بالتطوير والاستثمار.