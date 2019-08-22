نقابة الاطباء والصناعات الدوائية تجددان قرار دعم الادوية الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد في نقابة الاطباء اجتماع مع اتحاد الصناعات الدوائية ضم كل من د. باسم خوري و د. فتحي ابو مغلي وعوض ابو عليا وزياد ابو الرب ووفد من نقابة الأطباء ضم كل من د. سفيان بسيط ود. وائل الشيخ و د.وائل ابو سنينة وتم مناقشة العديد من القضايا وأهمها دعم واعتماد المنتج الوطني الفلسطيني للادوية.



وطرح د.سفيان بسيط اهمية العلاقة مع شركات الادوية الفلسطينية بتطوير النظام الصحي في فلسطين، وثمن الدور الداعم لشركات الأدوية الفلسطينية للمؤتمرات العامة ومؤتمرات جمعيات الاختصاص للنقابة وأثر المنتج الوطني على الاقتصاد المحلي الفلسطيني.



وتم الاتفاق على تحضير مؤتمر سيشمل القطاع الصحي في فلسطين لمناقشة ودعم المنتج الفلسطيني والتحضير لميثاق ووثيقة شرف وتعاون مشترك بين نقابة الأطباء واتحاد الصناعات الدوائية لعمل شبكة حماية وطنية للمنتج الفلسطيني، ودعت نقابة الأطباء لاستخدام المنتج الوطني الفلسطيني كبديل أساسي عن المنتجات الاخرى.