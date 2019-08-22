الاحتلال يطلق النار على شبان رفعوا الأعلام الفلسطينيين عند السياج شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، اليوم الخميس، تجاه شبان فلسطنيين، اتجهوا لرفع الأعلام الفلسطينية على السياج الأمني شرقي مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلنته وكالة (الرأي) المحلية.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.