شؤون فلسطينية

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 215 آخرين في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 215 آخرين في 256 حادث سير الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم، وأصيب215 آخرين بجروح، جراء 256 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 256 حادث سير، نتج عنها مصرع 3 اشخاص وإصابة 215 آخرين، وصفت إصابه 3 منهم بالخطيرة و15 بالمتوسطة، و197 بالطفيفة .

وأضاف، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 12801 مركبة، وأنزلت عن الشارع 22 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5260 مخالفة مرورية، وحجزت 142 مركبة للتأكد من قانونيتها، بالاضافة الى اتلاف 199 مركبة   .

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