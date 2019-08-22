الاردن: زلزال خفيف يضرب خليج العقبة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع طقس العرب، أن زلزالاً خفيفاً، بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، منطقة خليج العقبة بالأردن.



وقال الموقع ذاته: "إن الزلزال يبعد مركزه 22 كم عن جنوب غرب محافظة مقنا التابعة لمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقله موقع (رؤيا).