الاردن: زلزال خفيف يضرب خليج العقبة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع طقس العرب، أن زلزالاً خفيفاً، بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، منطقة خليج العقبة بالأردن.
وقال الموقع ذاته: "إن الزلزال يبعد مركزه 22 كم عن جنوب غرب محافظة مقنا التابعة لمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقله موقع (رؤيا).
أفاد موقع طقس العرب، أن زلزالاً خفيفاً، بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، منطقة خليج العقبة بالأردن.
وقال الموقع ذاته: "إن الزلزال يبعد مركزه 22 كم عن جنوب غرب محافظة مقنا التابعة لمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقله موقع (رؤيا).
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