وزير إسرائيلي: إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة سنرد ولن نفكر بالانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الكابينت الإسرائيلي وزير الخارجية إسرائيل كاتس، إن إسرائيل مستعدة لأي تطور في قطاع غزة.



وخلال مقابلة عبر إذاعة الجيش اليوم الخميس، أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة النطاق في غزة.



وقال: "إذا استمر إطلاق الصواريخ، لن نتردد أو نفكر في الانتخابات"، ويقصد الرد بعملية عسكرية دون النظر للانتخابات.



وتتطابق تصريحات كاتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس بالقول: "إذا لزم الأمر سنشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة دون الاعتبار للانتخابات".